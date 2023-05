Cerreto racconta Calvino, rassegna riuscita alla biblioteca

Dopo il notevole riscontro ottenuto lo scorso anno con il festival rivolto a Gianni Rodari, l’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi, con il patrocinio della Regione Toscana, ha proposto una seconda edizione stavolta dedicata a Italo Calvino, in occasione del centenario della nascita dello scrittore.

“Iniziative come questa sono un porto sicuro che può aprirsi a molte possibilità- ha detto il Sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti, nel suo intervento di apertura- Ringrazio l’Ufficio cultura, le associazioni, i relatori e tutti coloro che sono intervenuti con letture e proposte, perché il successo di questa edizione è dovuto alla collaborazione appassionata di molte e diverse voci.

Sono felice che si sia dato spazio a Italo Calvino che conserva una freschezza e un’attualità che meritano di essere ulteriormente scoperte e approfondite. La nostra Biblioteca sta diventando un luogo ideale per un confronto di idee e per appuntamenti di grande rilievo e respiro culturale”.

Alle parole del Sindaco sono seguite quelle del Senatore Dario Parrini che ha ringraziato Simona Rossetti e l’Amministrazione comunale per l’organizzazione di un’iniziativa di contenuti così elevati.

Nel corso di “Cerreto Guidi racconta Italo Calvino” sono intervenuti, fra gli altri, Pietro Baroni, docente e direttore de “I Colloqui Fiorentini”, Carlo Lapucci, scrittore e saggista, Anna Maria de Majo, del Gruppo di Servizio per la Letteratura giovanile, Luca Nardini, scrittore e Gennaro Colangelo, esperto di comunicazione e formazione che ha elogiato la scelta fatta, ribadendo come Cerreto Guidi meriti, per questa sua apprezzabile vocazione all’approfondimento culturale, il titolo di “Città del pensiero”.

Le relazioni sono state intervallate dai racconti del Gruppo di lettura “Sulle Ali di un Libro”, dalle letture sceniche dell’attore Emmanuel Casaburi, dai brani proposti dal raccontastorie Michele Neri, dai brani affidati agli attori dell’Associazione teatrale “La Maschera” e dalle letture giocose per bambini ed adulti a cura di Michele Neri.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa