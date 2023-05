Colpito al volto in una discoteca a Firenze, 23enne in ospedale

Violenti incidenti sono avvenuti nella notte scorsa presso una discoteca situata in via dei Sassetti, nel cuore di Firenze. La situazione è degenerata poco dopo le 3 del mattino, quando il personale di sicurezza ha dovuto intervenire per soccorrere un giovane coinvolto in un'alterco o, probabilmente, in una rissa. La polizia è stata chiamata sul posto per riportare la calma e indagare sull'accaduto.

La vittima dell'aggressione è un ragazzo di 23 anni, residente nella provincia, che è stato trasportato d'urgenza in ambulanza all'ospedale Santa Maria Nuova. Pare che il giovane abbia subito un violento colpo al volto, inflittogli da un diciannovenne fiorentino. Al momento, le ragioni che hanno scatenato tale episodio di violenza rimangono sconosciute e soggette ad indagini. Le condizioni della vittima non sarebbero gravi.

La discoteca in questione si trova in una zona frequentata da numerosi giovani e turisti, ed è nota per essere un luogo di ritrovo notturno molto popolare.