Detenuto in permesso premio ruba una moto e scappa: arrestato

Detenuto in permesso premio dal carcere di Massa, dove si trovava per condanne definitive per reati contro il patrimonio, è fuggito a bordo di una motocicletta rubata. Dopo l'evasione l'uomo, un 54enne di origini tedesche, è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri di Massa Carrara a Desenzano del Garda.

Secondo quanto ricostrito il 54enne probabilmente avrebbe avuto l'intenzione di raggiungere la sua terra d'origine. Così, durante il permesso premio, avrebbe contattato un uomo di Carrara che aveva messo in vendita su siti specializzati la sua Harley Davidson, dal valore di oltre 23mila euro. Con un taxi avrebbe raggiunto l'abitazione del venditore il quale, ignaro della sua vera identità, avrebbe consentito in buona fede a quello che credeva essere un potenziale acquirente, di provare la moto per fare le verifiche. A quel punto però, l'uomo montato in sella non ha fatto più ritorno e il proprietario della due ruote si è rivolto ai carabinieri di Avenza. I militari di Massa, coordinati dalla procura, si sono dunque messi sulle tracce del 54enne ricostruendo varie località dove aveva sostato e individuandolo nella camera di un agriturismo vicino a Desenzano del Garda. È così scattato il blitz nella struttura e l'arresto del fuggitivo, che non ha opposto resistenza e che adesso si trova nel carcere di Brescia. Dovrà rispondere di truffa ed evasione, oltre a scontare condanne per un cumulo di pene, per un totale di 3 anni. Recuperata anche la moto rubata, restituita infine al legittimo proprietario.