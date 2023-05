Mostre, concerti, street food: gli eventi del weekend 20-21 maggio

Nonostante il maltempo in varie zone della Toscana, c'è comunque l'opportunità per trascorrere delle ore libere in giro con tanti eventi organizzati (salvo annullamenti).

Facciamo il punto per oggi, sabato 20 maggio, e domani, domenica 21 maggio.

Empoli. E' in corso il Nik Day al circolo di Pozzale, tanti eventi per uno scopo benefico. Continuano oggi e domani le iniziative del Ferruccio in Cantiere, organizzati per presentare il progetto del nuovo teatro civico Il Ferruccio con concerti, aperitivi e iniziative culturali.

Fucecchio. Domani si terrà il Palio delle Contrade, un appuntamento sentitissimo per la città, con 12 contrade che si sfideranno in tre batterie, finale compresa. gonews.it seguirà l'evento in diretta testuale domani.

Prato. Ultime giornate per Prato a tutta birra, la manifestazione in piazza del Mercato Nuovo dedicata a concerti, cibo e ovviamente buona birra.

San Miniato. In corso a San Miniato Basso lo Street Food Fest, nell'area della Casa culturale. Questa sera concerti del Mamamia on Tour, domani la cover band di Vasco Rossi 'La combriccola del Blasco.

Firenze. In corso il festival Firenze dei Bambini, con tanti autori e artisti in varie zone della città: da Palazzo Vecchio all’Istituto degli Innocenti alla biblioteca delle Oblate, dal Giardino dell’Orticoltura al complesso di Santa Maria Novella fino all’ex carcere delle Murate

Pisa. A Palazzo Blu è stata inaugurata una nuova mostra con i disegni originali dell'artista Igort.