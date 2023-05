Grave incidente a Tassignano per un paracadutista 41enne

Grave incidente per un paracadutista di 41 anni che questa mattina ha avuto un'improvvisa discesa a Tassignano, nel comune di Capannori. Intorno alle 13, l'uomo è precipitato a terra riportando un grave trauma multiplo. Da una prima ricostruzione, sembra che un probabile errore umano abbia impedito al paracadutista di rallentare durante la fase di discesa, causando un impatto violento al suolo. A seguito dell'incidente, ha riportato gravi traumi al corpo e agli arti inferiori.

Nonostante le gravi lesioni, il 41enne è rimasto cosciente e immediatamente è stato soccorso dall'ambulanza della Croce Verde di Porcari e dall'elisoccorso Pegaso 3, che lo hanno trasportato in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa. Sebbene non sembra essere in pericolo di vita, le sue condizioni attuali sono motivo di preoccupazione.