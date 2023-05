Il direttore del Museo Archeologico di Napoli a San Miniato: una mattina nella storia aperta a tutti

Ospite d'eccezione il prossimo martedì, 23 maggio, all'istituto tecnico "Carlo Cattaneo" di San Miniato (Pisa). All'Auditorium della scuola di via Catena si terrà un incontro, aperto alla cittadinanza, con Paolo Giulierini, direttore del MANN: il Museo Archeologico Nazionale di Napoli è il più grande del mondo del suo genere. Giulierini, 54 anni, archeologo, è alla guida del MANN dal 2015 ed è stato votato da diverse riviste anche americane come il miglior direttore di museo. Negli anni si è saputo distinguere anche come divulgatore scientifico e scrittore.

L'incontro vedrà la presenza di alcune classi del percorso Turismo dell'It Cattaneo e l'inizio è fissato per le ore 9. Il tema scelto della mattinata è "Alessandro Magno e l'Oriente".

Fonte: IT "Cattaneo" San Miniato