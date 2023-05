Il Girls Skate Club approda a Firenze: lo skateboarding torna protagonista con l’iniziativa 2023 tutta al femminile

Il Girls Skate Club 2023 approda a Firenze per la seconda tappa del progetto incentrato sullo sport al femminile e sulla parità di genere, rivolto a ragazze e donne di tutte le età (dai 5 anni in su). Un’iniziativa promossa dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR) e da Italian Skateboarding Commission e finanziata da Sport e Salute Spa e dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lo skateboarding torna protagonista nel capoluogo toscano, domenica 21 maggio a partire dalle 8.30, dopo il successo e la grande partecipazione registrati nel primo appuntamento del Club, andato in scena a Cesena lo scorso marzo. Sarà lo skatepark Campo di Marte di viale Maratona ad ospitare la manifestazione, organizzata dalla locale Skate School ASD Fortezza con il supporto, tra gli altri sponsor, del Comune.

Quello di Firenze è il secondo appuntamento dei 4 in programma tra marzo e settembre, in differenti città italiane (Cesena, Firenze, Palazzolo sull’Oglio, Roma). Il progetto 2023 prevede 6 mesi di corsi presso le ASD e Skate School che aderiscono all’iniziativa, workshop e talk sui temi del women empowering e della gender equality nel mondo dello sport, skate contest, giochi, concorsi e molto altro ancora. Gli eventi e i corsi saranno interamente gratuiti per le nuove tesserate FISR. Chi non lo fosse potrà tranquillamente provvedere presso la segreteria delle ASD, durante il singolo appuntamento a cui prenderà parte. È una grossa opportunità anche per chi non si è mai avvicinato allo skateboarding. Le lezioni sono disponibili per ogni livello ed età. L’obiettivo primario è quello di incidere sul gap di genere, facendo leva sullo sport come servizio alla persona. Una possibilità per tutte le donne di entrare nel “Club” e sentirsi parte di una grande comunità.

Per la tappa di Firenze di domenica 21 maggio, l’ASD Fortezza ha preparato un programma ricco di eventi:

8:30 – 9:30: Accoglienza e registrazione

10:00 – 10:30: Apertura evento con intervento delle Istituzioni

10:30 – 13:00 Lezioni per principianti e free skate

13:00 – 14:30:

- Pranzo

- Talks “Women in Skateboarding” : con intervento dell’istruttrice Giovanna Rinaudo e alcuni rappresentanti della Longboard Girls Crew

- Foto shooting con backdrop

14:30 – 15:30 Lezioni per principianti e free skate

16:00 -17:30 Skate Contest con premi

17:30 – 18:30 Premiazioni e Lotteria

18:30 – 19:30 Chiusura e saluti

Durante l’evento saranno attivi Workshop di:

- Balance board

- Longboard dancing e Surf Skate

- Board painting - gestito da “Incursioni Decorative”

- Test delle tavole fornite dagli sponsor

Inoltre durante tutta la giornata presenti gazebo e stand con materiale tecnico della Longboard Girls Crew e DJ set.

L’evento è GRATUITO (sarà possibile tesserarsi in loco):

Puoi rivolgerti direttamente alla Skate School ASD Fortezza

Skatepark Campo di Marte - FIRENZE

telefono/whatsapp : 339 731 4908

mail: eventi.fortezza1977@gmai.com

Fonte: Ufficio Stampa