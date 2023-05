L’Ordine dei medici in lutto per la scomparsa della dottoressa Sabina Carucci

L’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Grosseto piange la scomparsa prematura della dottoressa Sabina Carucci.

«Oggi, sabato 20 maggio, durante il consueto corso di aggiornamento ci siamo fermati per ricordare la nostra collega Sabina con un minuto di silenzio – dichiara la presidente dell’Ordine, Paola Pasqualini –. Sabina si è spenta nella notte dopo una lunga malattia. Sapevamo che non avrebbe potuto vincere la sua battaglia ma nonostante la consapevolezza questa notizia ci ha colpito profondamente. La dottoressa è stata membro del consiglio dell’Ordine durante il primo mandato del presidente Roberto Madonna, era medico capace in carico al Pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto. In questa veste ho avuto modo di conoscerla personalmente, spesso durante turni notturni o festivi. Era un grande medico e una bellissima persona: metteva passione e umanità nel suo lavoro, era piena di energia e allegria. La vogliamo ricordare così. L'Ordine si stringe attorno alla sua famiglia in questo momento così difficile».