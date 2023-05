Maltempo in Toscana, Lambertucci: "Rimuovere isola di sabbia nell'Arno a Santa Croce"

L'alluvione del Nord Est preoccupa i cittadini santacroce si che chiedono la mitigazione del

rischi o idraulico relativa all a situazione dell alveo del fiume Arno nel tratto che interessa il

territorio comunale.

I recenti fenomeni di alluvione verificatisi nel Nord Est dell Italia a causa d i preci pitazioni più

intense del normale che hanno creato una situazione drammatica con ingenti danni economici e

molte vittime stanno preoccupando molti cittadini santacrocesi visto la situazione attuale dell'alveo

del fiume Arno.

Per questo il consigliere Capogruppo di Per un'altra Santa Croce Alessandro Lambertucci questa

matti na ha presentato una mozione ad hoc per impegnare il Sindaco e la Giunta a sollecitare la

Regione Toscana, il Cons orzio 4 Basso Valdarno e tutti gli altri org ani ed enti competenti a fare

tutto il necessario per mettere in sicurezza gli argini dell’Ar no attraverso la totale pulizia delle

arginature e la completa rimozione dell'isola di sabbia presente nel centro del fiume in modo da

garantire così il regolare deflusso delle acque, specialmente nei giorni di piena, nel tratto del

territorio comunale

“Da ormai almeno diec i anni dice Lambertucci l'alveo dell Arno e gli argini si presenta no in

totale abbandono con vegetazione e alberi d alto fusto lasciat i liber i di crescere rigogliosi e con

un isola di sabbia sul centro sulla quale è cresciuta altrettanta vegetazione e alberi ad alto fusto. La Toscana è tra le regioni con i valori più elevati di popolazione a rischio frane e alluvioni anche

perché t roppi fiumi sono occupati da ostacoli che non permettono all'acqua di defluire correttamente

La manutenzione attraverso la sfalcio della vegetazione è necessaria per garantire la sicurezza idraulica e l'aver cura dell’Arno e delle sue sponde deve essere una delle nostre priorità realizzabile solo con il continuo dialogo e confronto con il Consorzio competente in modo da verificare che gli interventi programmati di pulizia siano realizzati in maniera puntuale. Ci ò permetterà di mantenere il decoro dell’ambiente e di ridurre il rischio idrogeologico con aument o del la sicurezza idraulica anche in vista dei mesi più piovosi dell’anno.

Alessandro Lambertucci, consigliere capogruppo Per un’altra Santa Croce