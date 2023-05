Maria Cristina Ogier è Venerabile, il commento del card. Betori

"Papa Francesco ha autorizzato oggi la Congregazione delle Cause dei Santi a promulgare il decreto che riconosce le virtù eroiche della Serva di Dio Maria Cristina Ogier, nata il 9 marzo 1955 a Firenze e morta l’8 gennaio 1974 a Roma, a soli 19 anni. Accogliamo con gioia questo ulteriore dono del Santo Padre; Maria Cristina Ogier arricchisce la schiera di testimoni della fede della Chiesa fiorentina a cui si riconosce la designazione di venerabili, e si unisce a Giorgio La Pira, don Giulio Facibeni, il card. Elia Dalla Costa, mons. Olinto Fedi e suor Diomira Allegri, dichiarata venerabile nel gennaio scorso. Segnata sin da piccola dal una grave malattia, Maria Cristina Ogier ha vissuto interamente la sua breve vita e la sofferenza come dono per Dio, vedendolo e servendolo nei fratelli. Da bambina già assisteva e confortava gli ammalati, anche accompagnandoli con l'Unitalsi nei viaggi a Lourdes, e poi si è spesa fino all'estremo delle forze nelle opere di carità a favore dei poveri, degli anziani, dei disabili e nelle missioni. La breve ma intensa vita di Maria Cristina Ogier racchiude il messaggio di chi si è fatto testimone della presenza del Signore che ci incontra sulle strade della vita e ci chiede di accoglierlo e accompagnarlo in quanti vivono nella sofferenza e nella marginalità. Continuiamo a guardare alla sua testimonianza per trarne frutto per la nostra vita cristiana".