No Keu Fest 2023 abbraccia le lotte contro gassificatore e raddoppio ferroviario

Si apre con un pensiero per l’Emilia Romagna devastata dalle inondazioni e dalle frane la seconda edizione del No Keu Fest, che andrà avanti fino a domenica 21 maggio al circolo Arci Ponterotto. Un’edizione rivisitata nel luogo, ma non nella ricchezza di iniziative, incontri, dibattiti, presentazioni e momenti di socialità e condivisione. Quest’anno l’avvio è stato dedicato al racconto dell’ultimo anno di lotte che si sono sviluppate nel territorio Empolese Valdelsa. Alla conferenza stampa che ha dato il via all’evento hanno preso parte Assemblea Permanente No Keu, il comitato Trasparenza per Empoli, il comitato Per un altro Raddoppio Empoli-Granaiolo e Marcignana Non si Piega.

«Vogliamo iniziare - spiega Samuela Marconcini, portavoce dell’Assemblea permanente No Keu - ricordando le vittime delle inondazioni e delle frane in Emilia Romagna. Decine di migliaia di sfollati, dispersi e morti non di maltempo, ma di incuria, di cementificazione, di mancata regolamentazione dei corsi d’acqua e di mancata gestione del dissesto idrogeologico. Il maltempo purtroppo non ci ha permesso di svolgere la festa sul terreno adiacente alla strada 429 e al cosiddetto “Cerottone”, ma non ci ha impedito di essere qua per il secondo anno consecutivo a celebrare una lotta che va avanti appunto da due anni e che in questo tempo ha continuato a rinnovarsi. Dall’aprile 2021 c’è ancora un telone in pvc a coprire 8mila tonnellate di Keu e le famiglie residenti non hanno ancora l’allaccio all’acquedotto pubblico. Allo stesso tempo non è arrivata alcuna assunzione di responsabilità dal sistema politico che ha permesso tutto ciò. Questo è uno scempio intollerabile».

Una ferita che non può essere dimenticata e che in qualche misura rimarrà, anche se si arrivasse ad una bonifica. Come afferma Marco Cardone di Trasparenza Per Empoli. "È fondamentale mantenere memoria e voce su tutto ciò - argomenta - il nostro comitato è nato sulla questione del gassificatore di Empoli, una questione che ha scoperchiato il vaso sulla questione della gestione dei rifiuti e che ha coinvolto tantissime cittadine e cittadini. Questa partecipazione non può essere ignorata e deve essere un elemento sempre più centrale nelle scelte politiche e nella programmazione delle opere. In questo momento la Regione sta discutendo una legge sulla partecipazione, ma il rischio è che rimanga lettera morta se la politica non si apre ai territori e non smette di calare decisioni già prese dall’alto. È necessario lavorare bene dal basso nell’anno che ci separa dalle elezioni amministrative per affermare questo principio e avere voce in capitolo sulle importanti decisioni che si stanno prendendo, dalla Multiutility al nuovo Piano regionale dei rifiuti".

Parole a cui fanno eco quelle degli attivisti di Marcignana Non si Piega. "Non abbassiamo la guardia di fronte alle rassicurazioni che arrivano da chi fino a ieri voleva venderci il gassificatore come il migliore degli impianti possibili. Con la grande mobilitazione dell’autunno scorso siamo riusciti a mettere uno stop, ma è necessario mantenere alta l’attenzione. Vogliamo avere voce in capitolo nelle decisioni che riguardano il territorio".

A proposito di decisioni calate dall’alto, il comitato Per un altro Raddoppio Empoli-Granaiolo torna ad alzare la voce. "Dopo il Keu la Valdelsa adesso rischia di essere devastata da un altro flagello - attacca Paolo Gaccione, portavoce del comitato - e cioè il progetto di raddoppio presentato da RFI che di fatto spacca in due tre frazioni e pone dei gravi rischi per quanto riguarda il dissesto idrico del territorio. Noi il raddoppio lo vogliamo, ma non così. Non possiamo permettere che i treni (sempre più veloci) passino tra le case, a pochi centimetri da giardini e finestre. Abbiamo presentato un ricorso al Tar, chiedendo che il tracciato vengo spostato all’esterno dei centri abitati".

Il No Keu Fest va avanti come da programma fino a domani, domenica 21 maggio, quando si terrà l’assemblea della Rete Ecologista Toscana che vedrà partecipare comitati, realtà sociali e associazioni in lotta per l’ambiente su tutto il territorio regionale.

Fonte: Assemblea Permanente No Keu