Nuovo Teatro Civico di Montespertoli, ecco il progetto scelto tra design e sostenibilità

Il Comune di Montespertoli è felice di annunciare i vincitori del concorso di progettazione per il nuovo Teatro Civico, una competizione che ha visto la partecipazione di talentuosi architetti e designer provenienti da tutta Italia. Il Teatro Civico, un progetto di rilievo per la comunità montespertolese, ha attirato l'interesse di professionisti altamente qualificati che hanno presentato idee creative e innovative.

Il concorso di progettazione del Teatro Civico è stato un processo impegnativo e rigoroso, che ha coinvolto una commissione di esperti composta da professionisti di alto profilo nel campo dell'architettura e dell'arte teatrale. Dopo una valutazione attenta e meticolosa di tutte le proposte, la giuria ha selezionato i vincitori che si sono distinti per l'originalità, la funzionalità e l'impatto sociale dei loro progetti.

"Montespertoli e i montespertolesi hanno davanti una grande occasione come quella della riqualificazione dell’area dell’ex campo sportivo dove per tanti anni si è discusso su cosa dovesse esserci fatto. La scelta è coraggiosa ovvero quella di dotare il nostro paese di un teatro che possa ospitare eventi culturali di ogni tipo, un luogo di cultura immerso in un parco pubblico. Cercavamo idee belle e innovative e le abbiamo trovate grazie all’entusiasmo di tanti progettisti: questo progetto disegna un edificio di impatto che può rappresentare una svolta vera anche per l’architettura del nostro paese, può renderlo più bello e può rappresentare un punto di interesse. Per costruire un teatro serve la forza più forte di tutti ovvero quella dei sogni che provano a diventare realtà e noi ci proveremo in tutti i modi possibili" dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini.

"L’Amministrazione Comunale si congratula con i vincitori per il loro eccezionale lavoro e ringrazia tutti i partecipanti per l'impegno e la passione dimostrati nel proporre idee innovative per il Teatro Civico. Un grazie particolare anche a tutti i membri della commissione giudicatrice e a tutto lo staff del comune che sta seguendo questo percorso" conclude il Sindaco.

Alla premiazione, davanti ad un nutrito pubblico, anche il consigliere regionale Enrico Sostegni che, insieme al Sindaco Alessio Mugnaini, ha conferito il primo premio allo Studio Zag Architeture dell’Arch. Cristiano Bianchi.

Il progetto presentato dallo Studio ha convinto la giuria per la sua visione audace e contemporanea del Teatro Civico. Il loro design integra elementi di sostenibilità e flessibilità, consentendo al teatro di adattarsi a diverse esigenze artistiche e culturali. Inoltre è inserito perfettamente nell’ambiente. Il piazzale Lotti e l’ex campo sportivo diventano così un luogo rinnovato per la comunità. Il parcheggio attuale non solo sarà mantenuto ma raddoppia la sua capienza con l’utilizzo del sottosuolo. E tutta l’area dell’ex campo sportivo diventerà un parco al cui interno sorgerà il teatro civico.

Giochi per bambini, campo da gioco, panchine e illuminazione e un edificio che unisce armoniosamente l'estetica tradizionale con soluzioni moderne e funzionali. La loro proposta si distingue per l'attenzione ai dettagli e per la creazione di uno spazio accogliente e versatile.

L'amministrazione comunale desidera esprimere un sincero ringraziamento alla commissione e al presidente per il lavoro svolto.

Fonte: Comune di Montespertoli