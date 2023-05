Vab Limite nei luoghi dell'alluvione dell'Emilia Romagna

La Vab si è mobilitata anche per l'emergenza alluvionale in Emilia Romagna. Molti volontari (dall'Empolese sono presenti quelli della Vab di Limite) si stanno avvicendando con quelli già presenti portando attrezzature e mezzi richiesti in base alle varie esigenze per continuare le opere di soccorso alla cittadinanza nei vari comuni assegnati alle varie colonne mobili sia nazionali che regionali.

Dalla sezione di Limite è portita insieme al personale un idrovora da 15000 l/mt e altre attrezzature specifiche per il rischio idraulico. Il tutto proseguirà anche nei prossimi giorni.