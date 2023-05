Agorà Madri e Figli, ancora aperte le iscrizioni per danza e linguaggi del corpo

Agorà Madri e Figli è un progetto rivolto a coppie di madri e figlie/figli e coppie di padri e figlie/figli che intendano partecipare ad un’esperienza di creazione sui linguaggi del corpo e della danza. Sono invitate a partecipare persone del territorio di Empoli e dintorni, di tutte le età e abilità, interessate ad avvicinarsi ai linguaggi del corpo attraverso un percorso di consapevolezza intorno ai gesti primari e alla riscoperta della relazione filiale. Il percorso prevede 6 incontri rivolti alla creazione di un’azione coreografica che culminerà con una visione pubblica prevista nel giorno lunedì 5 giugno alle ore 19.00 presso il Museo della Collegiata di Empoli.

Agorà Madri e Figli è parte del progetto SACRO realizzato per il territorio e la cittadinanza di Empoli, ideato dal Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni grazie al contributo della Fondazione CR Firenze e della Città Metropolitana di Firenze, con la collaborazione del Comune di Empoli, il Museo della Collegiata di Sant’Andrea e la RSA Fondazione Centro Residenziale Vincenzo Chiarugi della Misericordia di Empoli.

AGORA’ MADRI E FIGLI: http://www.virgiliosieni.it/agora_madri_figli_empoli/

Per la buona riuscita del progetto, i partecipanti dovranno garantire la propria disponibilità per le giornate di prove e per la presentazione pubblica. Se interessati, contattare il Centro Nazionale di Produzione delle Danza ai contatti riportati di seguito. È infatti possibile concordare la propria preferenza di orari in base al programma proposto.

INFORMAZIONI E CONTATTI

Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni

tel. 055 2280525

mail accademia@virgiliosieni.it

Fonte: Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni