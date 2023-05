Crolla il tetto di una palazzina a Piombino

Il tetto di una palazzina a Piombino è crollato senza causare feriti, grazie all'evacuazione tempestiva dei vigili del fuoco. I pompieri sono intervenuti poco prima delle 11 del mattino e hanno lavorato fino alle 18 per installare una copertura provvisoria sull'edificio. Il crollo ha coinvolto una palazzina a due piani situata in località Cornacchia a Vignale. Circa 20 metri quadrati della copertura sono stati interessati dal crollo, che ha provocato anche il cedimento del solaio del piano sottostante. Fortunatamente, non c'erano persone presenti al momento dell'incidente, ma è stato necessario evacuare i due nuclei familiari che risiedevano nell'edificio.