Danneggiano auto parcheggiate, un proprietario li vede: denunciati due giovani

Svegliato nella notte dal rumore proveniente sotto casa, affacciandosi dalla finestra si è accorto che un gruppo di ragazzi stava danneggiando alcune auto parcheggiate, tra cui la sua. Per questo un 35enne fiorentino, che ha assistito alla scena richiamato dalle urla di litigi provenienti dalla strada, ha allertato il 112. Il gruppo poi si sarebbe allontanato ma poco dopo 4 giovani, due uomini e due donne, sarebbero tornati sul posto e in due avrebbero iniziato a danneggiare delle auto, compresa quella del 35enne.

All'arrivo di una volante sul posto un giovane è fuggito mentre altri tre sono stati fermati. Una ragazza è stata subito rilasciata, in quanto confermato dal 35enne che lei non aveva partecipato al danneggiamento. Gli altri due invece sono stati denunciati. Tra questi un 19enne di origine marocchina, denunciato anche perché irregolare sul territorio nazionale, che ha tentato di scappare cercando di colpire gli operatori intervenuti ma è stato bloccato, per poi essere trasportato in ospedale a causa di atteggiamenti autolesionistici.