Esce di casa mentre è ai domiciliari: arresto per evasione a Pisa

Sorpreso in strada, fuori dalla propria abitazione, mentre si trovava agli arresti domiciliari con dispositivo elettronico. Per questo un uomo, di origini straniere, è stato arrestato per il reato di evasione. È successo a Pisa durante un servizio di pattugliamento dei carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Pisa. La persona, al momento del controllo dei militari, non era presente in casa e successivamente è stata rintracciata in città. Arrestato, l'uomo è stato nuovamente sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo davanti al giudice del Tribunale di Pisa fissato per la mattina di domani, lunedì 22 maggio.