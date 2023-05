Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività relative alle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 24 alle 6:00 di giovedì 25 maggio, sarà chiusa la stazione di Montecatini Terme, in uscita per chi proviene da Firenze e da Pisa.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in uscita per chi proviene da Firenze: Pistoia;

in uscita per chi proviene da Pisa: Chiesina Uzzanese.

Fonte: Autostrade