Rapinato all'uscita della discoteca, i carabinieri arrestano un ventenne

Un giovane di 16 anni è stato vittima di un'aggressione a scopo di rapina mentre attendeva i genitori all'uscita da una discoteca. Il fatto è avvenuto nella serata di ieri, intorno alle 23:30, a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze. Il sedicenne si trovava fuori dalla discoteca, in attesa del ritorno dei suoi genitori, quando è stato avvicinato da un gruppo di cinque stranieri.

Uno dei membri del gruppo, un ventenne, ha afferrato il ragazzo, minacciandolo e sottraendogli una catenina che indossava al collo. Inoltre, gli ha preso i cinque euro che aveva nel portafoglio e gli ha tolto la cintura dei pantaloni. Nonostante il giovane abbia cercato di divincolarsi e difendersi, il ventenne lo ha trattenuto fino a quando ha ottenuto quello che voleva.

L'amico minore del sedicenne, accortosi delle cattive intenzioni del rapinatore, è riuscito a fuggire e chiedere aiuto a un addetto alla vigilanza della discoteca. Quest'ultimo ha prontamente allertato i carabinieri di Signa tramite il numero di emergenza 112. Le forze dell'ordine, in collaborazione con il personale della vigilanza della discoteca, si sono immediatamente mobilitate per cercare il responsabile.

Il ventenne, disoccupato e privo di una dimora fissa in Italia, è stato successivamente individuato e fermato dai carabinieri, che lo hanno trovato ancora in possesso degli oggetti rubati. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, l'individuo è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Sollicciano, in attesa dell'udienza di convalida.