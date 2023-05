Street Food Festival, dopo il tutto esaurito pronti per il gran finale

Ha fatto scalpore il pienone del concerto di musica dance con vocalist Franchino allo Street Food Festival di San Miniato Basso nella serata di venerdì. E dopo il concerto Mamamia on Tour stasera è il gran finale con La Combriccola del Blasco, cover band di Vasco Rossi.

Non solo concerti. Come suggerisce il nome lo Street Food Festival vedrà la partecipazione di alcuni dei migliori food truck provenienti da tutta Italia, pronti a soddisfare tutti i gusti con i loro colorati furgoni e un'ampia offerta di cibo e bevande. L'evento si tiene negli spazi della Casa Culturale di San Miniato Basso a ingresso gratuito, con anche un divertentissimo luna park e un'area giochi per i più piccoli.

L'evento è organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa, in collaborazione con Food Festival e il Centro Commerciale Naturale di San Miniato Basso, Circolo Arci e Casa Culturale di San Miniato Basso, con il sostegno della Cassa di Risparmio di Volterra, il contributo di Termak, Ciaponi Edilizia, Autotrasporti Lai, Pallets Bertini Spa, Atc2 Service Game, Pallets Bertini Group, Ms Carrelli Elevatori, Ottica Mascagni, Sombre Cafè e il patrocinio della Regione Toscana, del Comune di San Miniato e San Miniato Promozione.