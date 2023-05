Tentano il furto in un ufficio a Firenze, due minorenni denunciati

Due giovanissimi, minorenni, sono stati sorpresi negli uffici dell'Aci di Firenze e sono stati denunciati per tentato furto. Sul posto, in via Giovanni Amendola, è intervenuta la polizia che li ha trovati all'interno dei locali. Perquisiti, con sé avevano un fermacarte e un cellulare di proprietà dell'Automobile club Firenze. Per questo, entrambi 17enni di origine straniera, sono stati denunciati e riaccompagnati nel centro per minori dove vivono.

I due, secondo quanto emerso, si sarebbero introdotti nei locali infrangendo una porta di vetro. Allertato il 112 è arrivata la polizia e poco dopo anche il direttore dell'Aci, che ha sporto denuncia.