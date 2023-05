Abc Castelfiorentino, un tris di vittorie per il vivaio gialloblu

Di seguito tutti i risultati delle squadre del vivaio Abc Castelfiorentino scese in campo nel weekend.

Under 17 Silver

Termina nel migliore dei modi la stagione dei ragazzi di Fulvio Cantini e Giovanni Cicilano che davanti al proprio pubblico chiudono senza patemi la pratica Don Bosco Figline: 70-34 il finale al PalaBetti. Una vittoria frutto di una gara approcciata con autorità e subito indirizzata grazie ad un’ottima intensità difensiva che alla prima sirena vale già una buona ipoteca sul match: 26-6 il parziale. Una fuga, quella castellana, che si cristallizza nel secondo quarto, quando un nuovo break manda le squadre negli spogliatoi sul 43-18. Una forbice tale che, al rientro dall’intervallo, i gialloblu devono soltanto amministrare.

Ai nostri ragazzi e agli allenatori i complimenti della società per una stagione che ha visto questo gruppo, ricostruito nel mese di settembre, crescere e compattarsi di partita in partita fino ad un finale che ha premiato il lavoro dell’intero team e gettato le basi per la prossima stagione.

ABC CASTELFIORENTINO – DON BOSCO FIGLINE 70-34

Tabellino: Giglioli 15, Niccolini 11, Kamberaj 6, Altamore 6, Bernardoni 2, Ricci 15, Uci 3, Macalindong 4, Marchetti 3, De Simone 3, Jelassi 2, Fiorentini. All. Cantini. Ass. Cicilano.

Parziali: 26-6, 17-9, 13-14, 14-5

Under 14 Elite

Una prova corale, una vittoria di carattere e tanta tanta intensità. Si chiude con una prestazione sopra le righe la cavalcata dell’Under 14 Elite, che nonostante per un soffio non sia riuscita a raggiungere la Final Four per l’assegnazione del titolo regionale, si congeda nel migliore dei modi da una stagione assolutamente positiva. I ragazzi di coach Alessandro Mostardi espugnano per 58-81 il parquet della Chorus Rosignano, quarta classificata, salutando un campionato condotto sempre ai vertici e che li ha visti grandi protagonisti. A Rosignano i gialloblu guidano i giochi per tutti i 40 minuti, mettendo la testa avanti nel primo quarto (17-24 al 10′) e allungando nella seconda frazione fino ad andare all’intervallo sul +11 (33-44). Al rientro la difesa castellana tiene alta l’intensità e la forbice si allarga ulteriormente toccando il 48-65 alla terza sirena, così l’ultimo parziale serve soltanto a fissare il punteggio.

CHORUS ROSIGNANO – ABC CASTELFIORENTINO 58-81

Tabellino: Fedeli 15, Costantini 21, Matteini 16, Lauretti 6, Poggesi 10, Rosi 5, Meta 3, Zampacavallo 3, Antoni 2, Simoncini. All. Mostardi. Ass. Calvani.

Parziali: 17-24, 16-20, 15-21, 10-16

Under 13 Silver

Dopo aver conquistato la gara di andata al PalaBetti, la truppa di coach Giovanni Corbinelli targata N.O. Pelicans porta a casa anche il match di ritorno dei playoff contro Folgore Fucecchio P. Trailblazers e stacca così il pass per la Final Eight in programma da venerdì a domenica a Calcinaia. Sul tabellone biancoverde al 40′ lampeggia un 50-52 che spalanca le porte alla festa gialloblu, assolutamente meritata dopo una gara scivolata via sul punto a punto per tutti i quaranta minuti. Grande equilibrio in campo fin dalla palla a due, con le squadre che procedono a braccetto andando al riposo lungo in perfetta parità (28-28). Il botta e risposta prosegue al rientro dagli spogliatoi, con una seconda parte in cui i due quintetti continuano ad alternarsi al comando senza riuscire a prendere vantaggi consistenti. Si arriva così agli ultimi possessi, quando la palla scotta e gli episodi decidono di premiare il carattere di questa Abc. E adesso sguardo rivolto a Calcinaia e ad una Final Eight che rappresenta il grande traguardo di questa stagione.

FOLGORE FUCECCHIO – ABC CASTELFIORENTINO 50-52

Sono scesi in campo: Pannocchi, Weston, Bufalini, Giovannoni, Bertelli, Barnini, Arnoldi, Pirrone, Pagliai, Capuana, Di Vilio, Di Carlo. All. Corbinelli. Ass. Bruni.

Parziali: 18-16, 10-12, 12-10, 10-14

