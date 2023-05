Accoltellato in strada a Prato, 50enne in ospedale

Un uomo di origini marocchine è stato accoltellato al torace in una strada di Prato. Le prime indagini suggeriscono che si tratti di una lite, forse tra senzatetto.

Un uomo di origine marocchina di 50 anni è stato accoltellato al torace in una strada di Prato, nella zona direzionale della città. L'aggressione si è verificata in via Valentini. L'uomo è stato immediatamente trasferito in gravi condizioni all'ospedale Santo Stefano, dove è ricoverato con una prognosi riservata. Fortunatamente, non sembra essere in pericolo di vita, tuttavia, la situazione richiede un'attenzione costante da parte dei medici.

Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, l'accoltellamento potrebbe essere avvenuto al culmine di una lite, verosimilmente tra senzatetto. Tuttavia, le circostanze esatte dell'incidente devono ancora essere chiarite. Indagano i carabinieri che stanno cercando di raccogliere prove e testimonianze per ricostruire l'esatta dinamica degli eventi.