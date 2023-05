Ballottaggi, il centrodestra si riunisce (senza apparentamenti)

“Il centrodestra sosterrà unitariamente i candidati Conti, Persiani, Giovannetti e Fabio nei comuni toscani dove domenica prossima andremo al ballottaggio per eleggere il sindaco. Ovunque faremo il possibile per non consegnare alla sinistra il governo di alcuni importanti comuni della nostra regione. Non dobbiamo permettere di far tornare indietro le lancette dell’orologio, ma guardare alla buona amministrazione e al futuro che ci aspetta per i prossimi cinque anni con l’obiettivo di arrivare forti e coesi alle prossime elezioni amministrative del 2024 e alle elezioni regionali del 2025. Pertanto, facciamo appello a tutti di appoggiare nei ballottaggi i candidati che guardano al futuro della Toscana”.

E’ quanto affermano i coordinatori regionali di Fratelli d’Italia Toscana, On. Fabrizio Rossi, il sindaco di Montecatini Luca Baroncini coordinatore regionale della Lega, il consigliere regionale Marco Stella coordinatore regionale di Forza Italia, e il sottosegretario Giorgio Silli coordinatore di Noi moderati, in vista dei prossimi turni di ballottaggio.

A Massa il sindaco uscente fu sfiduciato da Fratelli d'Italia, ma al ballottaggio Francesco Persiani ritrova il sostegno esterno del partito di Meloni contro il candidato del centrosinistra Enzo Ricci. A Pietrasanta stesso copione, con un candidato di Fratelli d'Italia che non è riuscito a far parte del ballottaggio: pertanto il sindaco uscente Giovannetti ritrova il centrodestra unito a suo favore. Mancano all'appello Campi Bisenzio, dove la divisione tra i candidati del centrodestra Gandola e Montelatici ha pagato la fuoriuscita dal ballottaggio con una sfida solo a sinistra, e Pescia, dove il candidato del Pd Franchi sfiderà il candidato civico Brizzi sostenuto dal sindaco uscente Giurlani.