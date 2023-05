Ballottaggio, Sena Civitas dopo Pacciani appoggiano Nicoletta Fabio (Cdx)

Alla luce dei risultati elettorali che hanno visto premiare il civismo in coalizione con i partiti, Sena Civitas, come già reso noto la scorsa settimana, ha ripreso la propria autonomia d'azione.

Il nostro civismo e la nostra caratterizzazione, in linea con la scelta precedente, non poteva che guardare con favore alla candidata Nicoletta Fabio, nuova alla politica e quindi rappresentativa di una "novità e di una forte discontinuità con il passato".

Punto determinante per noi la distanza politica, sua e della coalizione, dall'ex Sindaco De Mossi, dal "ricciarello magico" e dai loro metodi di governo, che portarono, in epoca non sospetta, all'uscita di Sena Civitas dalla maggioranza.

Dagli incontri avuti con lei, è emersa infatti determinazione e volontà di effettivo cambiamento di metodi e mentalità, unitamente ad un indiscusso grande amore per Siena e per tutto ciò che rappresenta la sua storia.

I presupposti del confronto sono stati gli aspetti programmatici per noi essenziali e pari dignità politica. Fra i molti punti accolti, in buona parte già condivisi di massima nei reciproci programmi, il progetto "Siena città della musica"; le misure a favore delle famiglie, della natalità e sul sociale; le proposte sulla sicurezza e prevenzione; sugli aspetti economici e di tutela ambientale; sulla manutenzione e sui servizi; sulla trasparenza, il rinnovamento della classe dirigente e la valorizzazione delle competenze. La candidata si è fatta garante e attuerà "verifiche periodiche degli indirizzi politici".

Nella consapevolezza che in politica per vedere attuati i propri punti programmatici occorrono scelte e partecipazione, quanto scaturito dagli incontri è stato portato all'attenzione di una affollata assemblea, in cui a larghissima maggioranza, nel rispetto delle singole libertà, è stato deciso che Sena Civitas appoggi al ballottaggio la candidata a Sindaco Nicoletta Fabio.

Sena Civitas