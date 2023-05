Cadute in montagna, tre escursionisti soccorsi in Lucchesia

Diversi i soccorsi a escursionisti che si sono verificati in questa domenica 21 maggio sulle montagne della Lucchesia. Un uomo di 70 anni, dopo una caduta sul sentiero 110 alla foce Petrosciana, sulle Alpi Apuane, ha riportato un trauma cranico. Sul posto, nel pomeriggio, è intervenuta la squadra del Soccorso alpino e speleologico toscano di Querceta che, con il personale medico, ha raggiunto l'escursionista e lo ha trasportato per circa 30 metri per consentire il recupero con l'elisoccorso Pegaso, che ha provveduto al trasporto in ospedale.

La stazione del Sast di Lucca è invece intervenuta per altri due incidenti. Uno successo nella mattina intorno alle 10, per una caduta nei boschi alle pendici del monte Prato fiorito nel territorio di Bagni di Lucca. Un uomo, che aveva urtato contro un albero, è stato assistito dai sanitari dell'elisoccorso Pegaso, intervento favorito dai tecnici del Soccorso alpino che hanno realizzato un varco nella fitta vegetazione con la motosega per consentire il verricellamento del ferito, trasportato al Dea di Pisa. Infine verso le 15 la squadra si è diretta nella zona di foce delle Porchette, a Fabbriche di Vergemoli, per soccorrere un terzo escursionista che sempre a causa di una caduta aveva riportato un trauma ad una caviglia. L'uomo è stato trasportato in barella fino a Palagnana, dove è stato affidato alle cure dei sanitari sul posto con un'ambulanza.