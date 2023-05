Il cammino di Santiago dedicato a chi ha avuto un tumore, parte il viaggio di Lilt Firenze

Sono pronti per partire. Il 27 maggio i partecipanti del Gruppo “Impronte” della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Firenze, intraprenderanno l’ultima parte del Cammino di Santiago di Compostela.

Il Gruppo Impronte, nato nel 2018 dal Servizio Lilt di Psiconcologia del Cerion-Centro di Riabilitazione Oncologica Ispro-Lilt di Villa delle Rose, è formato da persone in riabilitazione oncologica, che insieme a una psico-oncologa percorrono sentieri con un obiettivo terapeutico, sociale, e psicologico, perché camminare fa bene alla salute, ma aiuta anche ad acquisire una maggiore stima di sé per affrontare le difficoltà, fisiche e psicologiche, legate alla malattia.

Dopo aver percorso itinerari del territorio toscano, i viandanti della Lilt Firenze hanno deciso di affrontare il Cammino di Santiago, dedicando i loro passi a tutte le persone che non possono farlo, che stanno affrontando terapie o interventi o che non ce l'hanno fatta a vincere la malattia.

Al cammino parteciperanno venti persone in riabilitazione oncologica presso il Cerion-Ispro-Lilt Firenze. Sono diciotto donne, Angela, Antonella, Claudia, Denise, Elena, Eleonora, Gaetana, Gianna, Laura, Maria, Marisa, Mila, Monica, Nancy, Patrizia, Sandra, Sonia, Virginia, e due uomini, Giuseppe e Sandro, accompagnati da un'insegnante di danza egiziana volontaria della Lilt, Susanna Gianfrancesco, due psico-oncologhe Lilt, Alice Maruelli e Elisabetta Giuli, e la guida Simone Ruscetta. Il 1 giugno, all'arrivo nella piazza della cattedrale di Santiago il gruppo incontrerà una delegazione dell'Asociación Española Contra el Càncer.

"Sarà un momento importante e molto significativo per il Gruppo Impronte, che saremo felici di condividere con l'Associazione spagnola" commentano Alice Maruelli e Elisabetta Giuli. "Inoltre faranno gli ultimi 6 chilometri del percorso con noi anche Angela e Lucia, due donne in riabilitazione oncologica presso il Cerion-Ispro-Lilt per cui fare tutti i 120 chilometri sarebbe stato troppo impegnativo”.

“Le persone del gruppo Impronte hanno dovuto affrontare e affrontano sfide ben più grandi del Cammino di Santiago, ma intraprendere questo percorso ha per loro un forte significato: vuol dire uscire dagli ambulatori medici, dagli ospedali, dalla dimensione esclusiva della malattia per rimettersi in cammino e riprendere in mano la propria vita. E farlo insieme a persone che hanno vissuto o stanno vivendo esperienze simili e a un team di professionisti” afferma Alexander Peirano, presidente di Lilt Firenze.

“Un progetto bello - afferma l’assessore a Welfare del Comune di Firenze Sara Funaro -, reso possibile dal grande cuore solidale di cittadini e associazioni, che dimostra come il tumore si possa battere. L’incontro tra i gruppi Impronte e Contra el Càncer segna un simbolico gemellaggio tra Firenze e la Spagna, tra la Lilt Firenze e l’associazione spagnola, due realtà accomunate dal contrasto al cancro per combattere il quale è fondamentale la prevenzione, che non va mai trascurata. La nostra città è al fianco della Lilt, che ogni giorno fa un grande lavoro su più fronti: dalla ricerca alla diagnosi precoce, dall’assistenza alla riabilitazione fino all’educazione sanitaria”.

La Lega contro i Tumori di Firenze ringrazia di cuore tutti i cittadini e le associazioni che, partecipando alla raccolta fondi, hanno reso possibile la realizzazione di questo audace progetto. Tra i tanti, un ringraziamento speciale va a Poste Italiane e a Cristina Ranzato Baroni, consigliera Lilt Firenze, per la loro straordinaria generosità.

Cerion – Il Cerion, Centro di Riabilitazione Oncologica, è nato nel maggio 2005 dalla collaborazione tra Lilt – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Sezione di Firenze e Ispro – Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica, con il sostegno dell’Istituto Toscano Tumori e dell’Associazione Toscana Donna e grazie ai fondi raccolti dalla manifestazione benefica fiorentina “Corri la Vita”. Grazie al lavoro di équipe tra il personale Ispro e i professionisti della Lilt, al Cerion, il paziente oncologico viene accompagnato in un percorso riabilitativo integrato e individualizzato (colloqui psiconcologici, fisioterapia, gruppi di sostegno, yoga, rilassamento, mindfulness, ginnastica dolce, consulenza d’immagine e, grazie all’Associazione La Finestra, gruppi di arte terapia, musicoterapia, lettura condivisa, scrittura creativa e teatro).

Lilt – Lilt, unico Ente Pubblico in Italia su base associativa, è vigilata dal Ministero della Salute, ha sede a Roma ed è articolata in 106 associazioni provinciali. La Lilt Firenze opera sul territorio fiorentino con attività di prevenzione ed educazione alla salute (interventi nelle scuole, campagne di sensibilizzazione, percorsi per smettere di fumare), diagnosi precoce (ambulatorio di prevenzione melanoma), assistenza domiciliare (“Centro di aiuto al malato oncologico”, che collabora con il Servizio Pubblico e fornisce gratuitamente ausili sanitari utili per facilitare e migliorare la qualità di vita del paziente in fase avanzata di malattia) e riabilitazione oncologica bio-psico-sociale (Servizio “Donna come Prima” presso il Cerion, dove la Lilt è presente non solo con le volontarie del servizio, ma anche con psicologi, massofisioterapisti, dietisti e logopedisti).

Fonte: Lilt Firenze