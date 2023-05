Un cartone animato per invitare a donare il sangue, il corto delle scuole medie a Castelfiorentino

Hanno messo a frutto la loro immaginazione e la loro creatività, e sono riusciti a realizzare un cartone animato in cui si parla dell’importanza del “dono” come gesto di amore nei confronti del prossimo. Con un obiettivo nobile: sensibilizzare le persone intorno al tema della donazione di sangue. Protagonisti gli alunni della scuola secondaria di primo grado “Bacci-Ridolfi” di Castelfiorentino, che mercoledì 24 maggio (ore 17.00) presenteranno al Ridotto del Teatro del Popolo (Piazza Gramsci) il cortometraggio animato “Il Pandacorno e i Pizzinati”, nell’ambito del progetto “Cartoon School”, promosso e finanziato da AVIS Castelfiorentino in collaborazione con AVIS regionale toscana.

Realizzato dagli alunni delle classi 1° A e 1° E della “Bacci-Ridolfi” con il supporto di persone competenti che li hanno seguiti durante le varie fasi di produzione, il cortometraggio si pone come fine la promozione della donazione di sangue e plasma, viste le gravi carenze a cui stiamo assistendo negli ultimi tempi.

“Il gesto del “Dono” – osserva il Presidente AVIS di Castelfiorentino, Silvia Zannelli – è stato messo al centro di questa iniziativa, ragionando insieme sulle varie sfaccettature di significati che questa parola racchiude e sulla sua effettiva e reale importanza. Abbiamo percià organizzato questo incontro per poter visionare tutti insieme il risultato di questo progetto”.

Al Ridotto interverranno Claudia Firenze (presidente AVIS Toscana), Silvia Zannelli (Presidente AVIS comunale Castelfiorentino), Gerardo Di Fonzo (Dirigente scolastico Istituto Comprensivo di Castelfiorentino), Mirko Fabbreschi (musicista, ideatore e docente Cartoon School). Per l’Amministrazione Comunale porterà i saluti l’Assessore alla Scuola e Attività Educative, Francesca Giannì

Nel corso della serata è prevista la proiezione di video back stage e altri interventi da parte deglii alunni e dei docenti che hanno collaborato al progetto

