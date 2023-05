Centri Estivi di qualità 2023, pubblicato l’elenco dei 25 organizzatori. Dal Comune 75 euro di contributo

Pubblicato dal Comune di Scandicci l’elenco dei Centri Estivi di qualità organizzati da soggetti (associazioni, cooperative, parrocchie o altri enti) ritenuti idonei dall’Amministrazione comunale a seguito della partecipazione ad un avviso pubblico. Per le famiglie di Scandicci che iscriveranno i figli a queste attività il Comune riconoscerà un contributo economico di 75 euro per due settimane. Anche quest’anno i Centri Estivi di qualità di Scandicci sono estesi all’intera fascia di età dai 3 ai 14 anni.



I progetti ritenuti idonei sono lo Scandicci Summer Camp 2023 dello Scandicci Calcio 1908, Allenamente Summer School della cooperativa Sociale Allenamente, Centri estivi Multisport al Circolo del tennis presso il Ct Scandicci Asd, i Centri estivi Multisport di Uisp comitato territoriale di Firenze Asd, Stare in movimento: con il mio corpo so fare... di Cepiss Scs , Estate in città 2023 di Dragonfly, Essere in movimento Summer camp di Essere Asd , Un estate da paleontologo di Gamps Odv, Centro estivo Sacro Cuore dell’Istituto religioso Suore Riparatrici del Sacro Cuore, Summer Camp 2023 de La Fiorita tennis club Consalvo Romoli Asd, Lab-Oratorio La Meridiana della Parrocchia di Santa Maria a Scandicci, Estate ragazzi Don Bosco 2023 della Parrocchia di Santa Maria Madre della Chiesa a Torregalli, Harry Potter e la pietra filosofale della Parrocchia San Luca a Vingone, Estate con gioia Summer camp della Croce Rossa Italiana di Scandicci, Scandicci Rugby Summer Camp dello Scandicci Rugby Asd, Un’estate in pista 8 e Centri estivi Robur Pallavolo della Polisportiva Robur 1908 Asd, Mattine artistiche 2023 di Rossotiziano Rst Art Academy, Il drago d’estate della Scuola del Fiume Cswi Asd, Scandicci Summer School di Smile Apssd , Centri estivi Strabiliarte di Strabiliarte, Bebilandia Park 2023 di Bebilandia Park, Centri estivi nel pratone di Legnaia dell’Usd Casellina Calcio, Campo estivo 2023 Humanitas Scandicci della PA Humanitas, Stella Rossa Summer Camp di Stella Rossa Volley Scandicci, Re..estate con noi a cavallo di 7 Regole Equitazione ASD.



Sono pubblicate le date delle attività e i recapiti degli organizzatori per le iscrizioni.



I centri estivi offrono attività ludiche e a seconda delle offerte degli organizzatori giochi, sport, arte, musica, teatro.



Le attività inserite tra i Centri Estivi di qualità 2023 garantiscono tra l’altro l’assistenza ai compiti estivi dei bambini e dei ragazzi partecipanti, e menù con pasti di qualità verificati dall’Amministrazione Comunale.

