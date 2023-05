Cerretese Basket sogna: finale con Siena, in palio la D

La Cerretese Basket sogna. La squadra di Cerreto Guidi se la vedrà nientemeno che con Siena. Un comune, nemmeno tra i più grandi, dell'Empolese Valdelsa potrebbe portare una squadra in Serie D.

La finale è stata raggiunta in casa domenica 21 maggio al termine della serie con Volterra. Al meglio delle tre, la Cerretese ha vinto due partite mentre i pisani sono rimasti a una. Il primo turno dei playoff è andato, in modo molto positivo. Adesso con Costone Siena c'è in palio la promozione.

"Per una società di un piccolo paese è un grandissimo risultato" dicono da Cerretese Basket. Adesso tutti a tifare.