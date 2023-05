Cimiteri, a Fucecchio si potrà richiedere il trasferimento dalle file superiori

Andare incontro alle esigenze dei cittadini per agevolare l'onoranza funebre dei propri cari. E' la motivazione alla base dell'integrazione al regolamento comunale di Polizia Mortuaria che il Consiglio comunale di Fucecchio ha approvato nell'ultima seduta. La nuova disposizione prevede che sia consentito il trasferimento della salma in altro loculo dello stesso cimitero qualora al momento della tumulazione, per carenza di posti disponibili nelle prime tre file, sia stata assegnata una collocazione nelle file superiori che si dimostri non agevole per oggettiva condizione di impedimento dei familiari più prossimi.

"Quello della vicinanza ai nostri cari che ci hanno lasciato - commenta il sindaco Alessio Spinelli - è un tema molto delicato. Andare incontro alle esigenze dei cittadini è doveroso e per farlo non abbiamo esitato a modificare il regolamento di polizia mortuaria, pensando principalmente alle tante persone anziane che possono incontrare difficoltà qualora abbiano i propri cari in un loculo posizionato in alto. Ritengo si tratti di una scelta assolutamente opportuna e che dimostra sensibilità verso questo tema".

Il trasferimento in un nuovo loculo sarà ammesso purché la richiesta venga depositata non oltre nove mesi dal momento della tumulazione, per particolari circostanze adeguatamente motivate. La traslazione implicherà la rinuncia alla concessione in essere e il rilascio di una nuova concessione, la cui durata sarà prevista per il periodo residuo della precedente concessione oggetto di rinuncia. La nuova disposizione prevede inoltre il trasferimento, su istanza motivata, dei loculi ossari e cinerari indistintamente dalla fila di collocamento iniziale, previo pagamento delle sole tariffe per i servizi cimiteriali.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa