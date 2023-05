Cip Ghizzani vince la Coppa Toscana

La Cip Ghizzani chiude la stagione con la vittoria della Coppa Toscana, rimanendo imbattuta per tutta la durata del torneo.

A chiudere questo ciclo è stata la vittoria con Certaldo. Le ragazze hanno chiuso velocemente la partita in tre set senza lasciare mai uno spiraglio alle padrone di casa e tutte le giocatrici disponibili hanno avuto il proprio spazio dimostrando i miglioramenti fatti dall'inizio dell'anno.

Nel primo set Lari e compagne hanno acquisito fin da subito un ampio margine nel punteggio (1-8). Molto bene il servizio (5 ace in questo parziale) che non ha quasi mai concesso alle avversarie giocate semplici, lasciando così ampia scelta alla regia biancorossa per trovare le migliori soluzioni di attacco (4-16, 10-20). Alcuni sbagli all'inizio del secondo set fanno invece sperare Certaldo (4-1), ma la potenza di fuoco della prima linea non diminuisce e agli ace si aggiungono anche i muri per la formazione di Buoncristiani, che recupera e chiude senza difficoltà (6-8, 10-16, 11-20). Il terzo parziale è una replica del primo: la Cip-Ghizzani impone il proprio gioco fin dai primi punti e le padrone di casa non possono che cedere alla pressione (4-8, 8-16, 9-20).

La Coppa Toscana si è chiusa con 5 vittorie consecutive della squadra di Buoncristiani, che da gennaio 2023 può vantare 14 vittorie e soltanto 2 sconfitte al tie-break. La conferma arriva anche dal direttore sportivo Stefano Campitelli: "La Coppa è stato il risultato che ha ribadito il percorso fatto dall'inizio dell'anno. Già nella seconda fase del campionato si sono visti risultati importanti e in questo torneo è arrivata la dimostrazione del lavoro che queste ragazze hanno fatto e stanno facendo". Lo stesso conclude infine con alcune brevi considerazioni anche in vista della prossima stagione: "Complimenti davvero per l'impegno e la dedizione che le ragazze mettono in campo sia durante la settimana che in gara. Il lavoro di coach Buoncristiani sta portando a giocare una buonissima pallavolo e con staff e società ora siamo al lavoro per migliorare ancora. Il gruppo è ben amalgamato e solido e con qualche inserimento lavoreremo per arrivare ad altre soddisfazioni".