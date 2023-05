Come semplificare un trasloco in poche semplici mosse

Il trasloco è spesso associato a stress, stanchezza, caos e disordine nell’immaginario collettivo. Fortunatamente oggi le cose sono un po’ cambiate, soprattutto perché l’ingaggio di ditte di traslochi a Roma è diventato più accessibile, anche a chi ha budget ristretti.

Inoltre il web ha favorito la condivisione di numerose guide, tutorial e consigli su come agevolare tutte le fasi del trasloco, dalla pianificazione preliminare all’arrivo nella nuova casa. Ebbene sarà proprio questo il focus del nostro approfondimento, nel quale condivideremo cinque consigli utili per rendere il trasloco più agevole e meno stressante.

Contattare una ditta specializzata

Il primo consiglio che vogliamo condividere è quello di imparare a delegare. Non è necessario affrontare tutto da soli perché, dopotutto, puoi sempre contare su un team di esperti chiedendo preventivi rapidi e personalizzati in pochi click. Per velocizzare e semplificare il duro lavoro che ti attende ti basta contattare ditte specializzate in traslochi a Roma o nella città di tuo interesse e occuparti solamente della pianificazione e del riordino della nuova abitazione.

Le ditte, infatti, possono aiutarti a trasportare senza rischi oggetti fragili o pesanti proprio perché sono dotate di strumenti e accessori da lavoro appositi. Inoltre offrono un’ampia scelta di servizi aggiuntivi, come il confezionamento e l'imballaggio degli oggetti, utilissimi per risparmiare tempo e le fatiche.

Fare un inventario prima di iniziare

Prima di iniziare a imballare le proprie cose è suggeriamo di redigere un inventario di tutto ciò che dovrà essere trasportato nella nuova abitazione. La ragione? Semplice: nel caos è facile smarrire oggetti o perdersi tra mille imballaggi. Inoltre ti aiuterà a non si dimenticare nulla, a decidere quali oggetti non sono necessari e, soprattutto, a fare ordine nella nuova casa. Per procedere ti basterà creare una lista da abbinare agli imballaggi, sui quali riporterai le informazioni necessarie ad individuare, a colpo d’occhio, cosa c’è dentro.

Valutare polizze per tutelare i beni più preziosi

Pur affidandosi alla competenza di una ditta per il trasloco ci sono sempre dei rischi associati al trasporto degli oggetti, soprattutto di quelli preziosi o fragili. Proprio per questo suggeriamo di valutare l’acquisto di una polizza assicurativa, una di quelle a durata limitata pensate per tutelare le nostre cose in caso di furto, smarrimento o danneggiamento. Prevenire, dopotutto, è sempre meglio che curare.

Cogliere l'occasione per "fare spazio"

Il trasloco è la miglior opportunità di cui disponiamo per fare un po' di "pulizia" e liberarsi di tutto ciò che non è necessario o che non utilizziamo più da tempo. Nel gergo dei social quest’attività ha preso il nome di “decluttering”, cioè l’arte di sbarazzarsi del futile per fare spazio in casa e vivere gli ambienti in modo più pulito, efficiente ed organizzato.

Fare decluttering, tuttavia, non significa buttare via grandi quantità di oggetti ma provare a dare loro una seconda “possibilità”. Per questo suggeriamo di selezionare tutto ciò che è ancora in buono stato e di donarlo a chi può averne bisogno o di venderlo in un mercatino dell’usato. Questa seconda opzione, tra l’altro, ci farà guadagnare un po' di denaro extra che potrà essere usato per coprire i costi del trasloco.

Non avere fretta di terminare

Il trasloco non termina quando tutte le scatole sono state trasportate nella nuova casa per cui è bene mettersi l’anima in pace e accettare che, per fare ordine, ci vorrà tempo. Dopotutto la fretta non è mai una buona consigliera per cui, perché correre? Prenditi tutto il tempo che ci vorrà e dai sempre priorità al tuo benessere.