Consiglio comunale di Certaldo, all'ordine del giorno il bilancio preventivo

È convocato per mercoledì 24 maggio alle ore 19:15, in prima convocazione, e alle ore 19:45 in seconda, il consiglio comunale ordinario del Comune di Certaldo. La seduta si terrà nella sala consiliare di via 2 Giugno n. 48 e potrà essere seguita in diretta su http://www.youtube.com/user/ComunediCertaldo

Di seguito i punti all’ordine del giorno:

1 – Comunicazioni del sindaco.

2 – Comunicazioni della presidente.

3 - Rendiconto della gestione 2022 – Approvazione.

4 – Bilancio Preventivo 2023-2025 – Variazioni – Ratifica delibera della Giunta Comunale n. 74 del 15.05.2023.

5 – Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023 -2025 – Variazione n. 1.

6 – Bilancio preventivo 2023-2025 - Variazione.

7 - Approvazione del patto parasociale territoriale tra i comuni area ex Publiservizi, quali soci della “Multiutility” e della costituenda “Toscana Holding (HOLDCO)”.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa