Ecodays, 400 studenti in visita agli impianti Ecofor di Pontedera

Con le classi 2^A, 2^B, 2^D e 2^E, della scuola “Luigi Pirandello” di Lari, 1^D, 2^D e della 2^C della scuola “Mohandas Karamchand Gandhi” di Pontedera si sono concluse le visite degli studenti agli impianti di Ecofor Service a Gello di Pontedera

Anche questi ragazzi, con la guida delle loro insegnanti, hanno partecipato durante l’anno scolastico ad EcoZoomer, un progetto specifico sui temi della sostenibilità ambientale ed in particolare sul ciclo dei rifiuti liquidi speciali non pericolosi. Ogni classe ha poi prodotto un lavoro che in questi giorni degli ECODAYS è esposto nel padiglione allestito nella sede Ecofor di Via dell’Industria ed è visibile anche online su questo sito.

“Siamo soddisfatti del lavoro svolto in questo anno scolastico – ha detto Rossano Signorini, A.D. di Ecofor Service S.p.A. – Voglio in particolare ringraziare gli insegnanti ed i dirigenti scolastici che ci stanno accompagnando in questo percorso di sensibilizzazione delle future generazioni sui temi dell’ambiente. La partecipazione dei ragazzi agli ECODAYS per la nostra azienda è stata veramente coinvolgente ed il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di premiare anche ogni singola classe con un ulteriore contributo di 250 euro oltre a quello di 500 euro alla scuola per l’acquisto di materiale necessario all’attività scolastica”.

Le 17 classi dei sei Istituiti che hanno partecipato alla prima parte del progetto EcoZoomer sono quelle della Scuola Secondaria di primo grado “Duca d’Aosta” - S. Frediano a Settimo, Cascina (PI), la Scuola Secondaria di I grado “Giovanni Pascoli” - Cascina (PI), la Scuola Secondaria di I grado “Luigi Russo” - Casciavola-Navacchio, Cascina (PI), la Scuola Secondaria di I grado “Mohandas Karamchand Gandhi” - Pontedera (PI), la Scuola Secondaria di I grado “Cardelli” - Casciana Terme Lari (PI) e la Scuola Secondaria di I grado “Luigi Pirandello” - Casciana Terme Lari (PI).

Ad oggi quindi oltre 400 studenti, 40 insegnanti e circa 200 cittadini hanno fatto visita al depuratore, alla discarica ed al padiglione espositivo dove si è svolto l’ECOPARTY organizzato in collaborazione con l’Istituto Modartech Scuola di Alta Formazione Accademica e Professionale di Pontedera: un AperiTime con DJ Set by Loxy e con la partecipazione di Alan Cappelli Goetz, eco-influencer e attore.

“Possiamo salvaguardare il pianeta con tanti piccoli gesti quotidiani di grande valore – ha detto Alan Cappelli Goetz – La scelta degli abiti, ad esempio, è uno di questi; io trovo che indossare un capo vintage, magari di mio nonno, sia un gesto ecologico e rivoluzionario ed il sistema moda con l’economia circolare può dare un grande contributo per un futuro green”

Tante le domande del pubblico presente nel padiglione ECODAYS, con tanti argomenti di discussione dalla raccolta differenziata, al traffico, dall’uso dei social per comunicare in pillole l’educazione ambientale a salvaguardia del pianeta, fino ai commenti sulla visione dell’economia circolare espressa dai ragazzi che hanno partecipato al progetto EcoZoomer.

Alan Cappelli Goetz è uno degli influencer più seguiti con oltre 90.00 follower su Instagram.

Fin da giovane si è appassionato al teatro e alla musica suonando la batteria, il pianoforte e cantando.

Dopo aver girato alcuni cortometraggi come attore e regista, e aver preso parte a varie tv locali, si è fatto conoscere al grande pubblico nel 2009 quando ha girato gli spot pubblicitari per la TIM. Ha lavorato poi come controfigura di Robert Pattinson nel film The Twilight Saga: New Moon e preso parte anche a serie tv importanti come Baciati dall'amore, Come un delfino, Notte prima degli esami '82, Tutti pazzi per amore, Amore pensaci tu, Sorelle e Il paradiso delle signore.

Nel 2011 si è diplomato al Centro sperimentale di cinematografia ed ha girato il film Il principe abusivo di Alessandro Siani e Come non detto ed ha partecipato anche a produzioni internazionali quali Ben-Hur, Zoolander 2, Mozart in the Jungle e Crossing Lines.

Domenica è stato l'ultimo giorno degli ECODAYS 2023 con porte aperte ai cittadini e visite guidate agli impianti.

Fonte: Ufficio stampa