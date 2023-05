Fugge dopo incidente a Firenze: un pezzo di specchietto e le telecamere lo incastrano

Urta un mezzo che stava scaricando merce ferendo il conducente e scappa. Ma viene ritrovato dalla Polizia Municipale in Mugello e per l'autista è scattata la denuncia. L’incidente è accaduto intorno alle 12.30 in via Bolognese zona Trespiano. Secondo la prima ricostruzione delle pattuglie dell’Autoreparto il furgone avrebbe urtato un mezzo per la consegna della merce fermo sul ciglio della strada provocando la chiusura dello sportello che a sua volta avrebbe colpito il conducente. E si sarebbe poi allontanato senza prestare soccorso. Ma sul posto è rimasto un pezzo di uno specchietto laterale del mezzo da cui gli agenti sono risaliti al colore del veicolo.

Gli operatori della Centrale Operativa hanno quindi visionato le immagini delle telecamere riuscendo a individuare il furgone e a seguirlo mentre usciva dal territorio comunale. Grazie alla targa gli agenti hanno scoperto che il mezzo era di proprietà di un residente in un comune del Mugello. E proprio qui lo hanno trovato, all’interno di una officina presumibilmente per riparare il danno causato dall’incidente. Per il conducente, 82 anni, è scattata la denuncia per omissione di soccorso. Il furgone è stato sequestrato. Il ferito, di 53 anni, non sarebbe in pericolo di vita.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa