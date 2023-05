In corso gli interventi di derattizzazione a Pontedera

Sono tuttora in corso gli interventi di derattizzazione sul territorio comunale di Pontedera. Eseguiti dalla ditta Siva, concessionaria del servizio, specializzata in igiene e cura ambientale.

Interventi che hanno già riguardato varie zone, con un aumento delle postazioni e una intensificazione dei passaggi. "Abbiamo riorganizzato il servizio per rispondere alle varie esigenze presenti - dice l'assessore comunale all'ambiente Mattia Belli - e lo abbiamo fatto monitorando le aree e implementando le collocazioni, laddove ce n'era bisogno". Potenziamenti e incrementi, solo per fare alcuni esempi, che hanno riguardato la zona del centro, con Corso Matteotti e le traverse, piazza Martiri della Libertà, ma anche Villaggio Piaggio e Villaggio Gramsci. E ancora la zona dell'ospedale e quella dei servizi socio sanitari. A breve anche sulle direttrici del quartiere Fuori del Ponte, a partire da Viale Italia.

Per riuscire bene, in una operazione così vasta, è però necessaria la collaborazione di tutti, sia nella segnalazione, sia nel piazzare esche se il privato è chiamato a farlo in determinati contesti. "È con l'impegno di tutti e la sinergia tra pubblico e privato che possiamo affrontare al meglio questi tipi di problematiche", dice ancora Belli.

E in questi giorni, intanto, sul fronte zanzare, è partita la consegna delle pasticche antilarvali attraverso le collaborazione delle Farmacie Comunali (con cui è attiva una convenzione che ne disciplina la collaborazione) e "Che ringraziamo per la disponibilità", specifica Belli.

"Anche in questo caso lo spirito e il richiamo sono legati alla collaborazione tra istituzioni e cittadini. Rivolgiamo un appello ai proprietari di giardini e orti a seguire alcune regole basilari per limitare la diffusione delle zanzare, che valgono anche per chi, nella propria abitazione, ha un semplice terrazzo. E' fondamentale la sinergia tra il pubblico e il privato, seguendo e mettendo in atto alcune indicazioni", spiega l'assessore. "Tra queste non abbandonare oggetti dove si possa accumulare acqua e svuotare secchi e sottovasi. Ma anche coprire con teli e zanzariere vasche e serbatoi per l'irrigazione".

"Poche e semplici regole, utili a tutti. Con un pò di attenzione e buona volontà riusciamo a mitigare la diffusione degli insetti, vivendo la stagione più calda dell'anno quantomeno limitando il più possibile il problema".

Il dettaglio delle indicazioni è contenuto in una lettera dell’amministrazione rivolta a tutte le famiglie pontederesi che, già da alcuni giorni, hanno la possibilità di ritirare, in maniera del tutto gratuita, le pastiglie contro le larve di zanzara direttamente alle farmacie comunali. Per farlo basta recarsi alle strutture di Piazza Unità d'Italia, Viale Italia e Via Roma e presentare la tessera sanitaria.

"Quest'anno l'Amministrazione non effettuerà la disinfestazione adulticida verso le zanzare, come da disposizione normativa della Regione che vieta trattamenti del genere se non in condizioni di problematiche igienico sanitarie. L'attività di prevenzione e controllo sarà attuata dal Comune, tramite la ditta Siva, con trattamenti larvicidi su caditorie e fognature, richiedendo un coinvolgimento nella gestione delle aree private, per ottenere risultati più efficaci", conclude Belli.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa