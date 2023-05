In strada a Vicchio armati di coltelli, bloccati dopo un inseguimento

Hanno cercato di colpire un uomo con dei coltelli, per poi darsi alla fuga ed essere bloccati dopo un inseguimento dei carabinieri. È successo ieri sera, intorno alle 20, a Vicchio in via Beato Angelico dove sono intervenuti i militari perché i cittadini avevano segnalato la presenza di due uomini in strada armati. I due avrebbero tentato di ferire una terza persona, verosimilmente per vecchie questioni tra loro. I carabinieri, arrivati tempestivamente, hanno notato un'auto allontanarsi a forte velocità che nonostante il segnale di alt, non si è fermata. È così scattato un breve inseguimento e i militari sono riusciti a fermare il veicolo.

Identificati i due uomini a bordo, tunisini di 49 e 43 anni, il primo residente nel Mugello oltre a rivolgere frasi minacciose avrebbe opposto anche resistenza. Durante gli accertamenti sono stati recuperati due coltelli da cucina, lanciati dal mezzo in fuga, e un terzo rinvenuto all'interno dell'auto, il tutto posto sotto sequestro.

Il 49enne, in forte stato di agitazione, nelle fasi di contenimento ha riportato una lesione con prognosi di 25 giorni così come due militari intervenuti. L'auto dei carabinieri è stata inoltre danneggiata dai colpi inferti da quest'ultimo durante le fasi del suo arresto, scattato per violenza e minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, danneggiamento e porto di armi o oggetti atti a offendere. Giudicato con il rito direttissimo per questa mattina, l'arresto è stato convalidato ed è stata applicata la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il 43enne invece è stato denunciato per l'ipotesi di reati di porto di armi o oggetti atti ad offendere e perché irregolare sul territorio nazionale.