Incendio in appartamento in via Bolognese, condominio evacuato

Un appartamento al secondo piano di via Bolognese a Firenze è andato a fuoco quest'oggi attorno alle 12.30. I vigili del fuoco della sede centrale hanno dovuto evacuare l'intero condominio per intervenire nell'appartamento al secondo piano su tre. La casa era invasa dal fumo e non sono state trovate persone ferite. Dopo lo spegnimento i vigili del fuoco hanno continuato l'opera per il raffreddamento dell'immobile. La polizia municipale ha dovuto bloccare la circolazione stradale nel tratto interessato.