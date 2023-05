Incidente a 4 tra Incisa e Firenze Sud in A1, 9 km di coda

Poco dopo le 10 sulla A1 Milano – Napoli nel tratto compreso tra Incisa e Firenze sud in direzione Firenze, è stato risolto l’incidente avvenuto all’altezza del km 314,8 che ha visto coinvolti un furgone e tre autovetture.

Attualmente nel tratto interessato il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 9 km di coda.

Per le lunghe percorrenze si consiglia di uscire a Valdichiana, proseguire sulla SS 326 Raccordo Siena-Bettolle in direzione Siena e rientrare in A1 a Firenze Impruneta in direzione Firenze.