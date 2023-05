Jamiroquai, Bon Iver e molti altri: si avvicina 'La prima estate'

Quattro grandi artisti, passando da New York a Napoli, quattro stili e voci diverse, per una giornata che attraversa più generazioni del rap e dell'hip hop internazionale e italiano. Sarà un piccolo festival dentro il festival il primo appuntamento che inaugura la seconda edizione de La Prima Estate, il 16 giugno a Lido di Camaiore (LU). Sul palco del parco BussolaDomani arrivano: la leggenda statunitense Nas, uno dei capostipiti del rap italiano Noyz Narcos, il fenomeno partenopeo Geolier e il fuoriclasse Bassi Maestro.

A meno di un mese dal suo inizio La Prima Estate si prepara a dare il via all’estate, gli ultimi due weekend di giugno (16-17-18 e 23-24-25) a Lido di Camaiore in Versilia, uno dei luoghi che hanno fatto la storia del turismo italiano. Si parte venerdì 16 giugno con una prima grande giornata-evento che riunisce il meglio delle sonorità urban e rap, per poi proseguire sabato 17 e domenica 18 giugno con i live di Bon Iver, Kings of Convenience, Japanese Breakfast, Guinevere, Bicep, Dardust, Nation of Language, Elasi, e il weekend successivo con le uniche date italiane di Jamiroquai, Metro Boomin, Alt-J, Chet Faker, insieme a Nu Genea, Just Mustard, Domi &JD Beck, Studio Murena, BigMama, Ele A.

Ad aprire la giornata di concerti il 16 giugno, dalle ore 18,30, il dj set di Bassi Maestro, alias di Davide Bassi, una delle figure di riferimento dell’hip hop nostrano. Nel corso della sua lunga carriera come rapper, beatmaker e disc jockey ha lavorato con i principali protagonisti del panorama, da Fabri Fibra fino a Guè nell’ultimo album “Madreperla”. A La Prima Estate scalderà il pubblico con un dj set che sarà un tributo alla scena underground fino a oggi.

A seguire uno dei nomi di culto del rap italiano: Noyz Narcos, - 2 dischi di platino e 2 d’oro nel palmares – con il suo sesto lavoro "Virus" che ha conquistato il titolo di secondo album al mondo più ascoltato su Spotify. Dagli esordi nel collettivo romano TruceKlan fino alla carriera da solista Noyz Narcos ha raggiunto il successo rinnovando continuamente la propria proposta musicale con la stessa cifra che da sempre lo contraddistingue.

Dopo l’hardcore rap agguerrito di Noyz Narcos la serata si infiamma con il giovane fenomeno partenopeo Geolier, con il suo ultimo album di successo, record di ascolti, “Il coraggio dei bambini – Atto II”. Infine, grande protagonista della prima serata del festival un pezzo di storia del rap internazionale: Nas, ovvero The King of New York, il rapper che in 30 anni di carriera – dal suo fulminante esordio “Illmatic” a oggi - ha collezionato successi e collaborazioni, passando da Ms. Lauryn Hill a Eminem, fino alla vittoria nel 2021 del Grammy come miglior album rap per “King’s Disease”.

Nei giorni del festival, Lido di Camaiore si trasforma in un grande villaggio in cui il pubblico diventa comunità e community. Prima dei concerti si può iniziare con i corsi di yoga e mindfulness al mattino, passando alle lezioni di vela, windsurf e sup, fino alle escursioni in bicicletta con i ciclisti professionisti per scoprire le colline versiliesi. Allo stabilimento balneare Santeria Belmare, a pochi metri dalla venue, sarà possibile approfittare dei brunch musicali e partecipare a incontri e talk con gli artisti de La Prima Estate, moderati dai giornalisti di SkyTg24. Dopo i concerti per gli amanti della notte si può proseguire con La Prima Estate Off al club La Bussola con i set di dj provenienti dai club di tutta la penisola.

A un’ora da Firenze, nel cuore della riviera della Versilia tra Viareggio e Marina di Pietrasanta, La Prima Estate si pone a metà tra i raduni oceanici e i boutique festival più ricercati. La parola d’ordine è vacanza: la libertà di potersi vivere il festival in ogni suo aspetto e in ogni momento della giornata, passando in pochi minuti dalla spiaggia al palco, per un’esperienza totale nel segno della bellezza naturalistica, sport e relax. Più che un festival, una vacanza.

WEEKEND 1

Ven 16 giugno NAS – GEOLIER - NOYZ NARCOS – BASSI MAESTRO dj set

Sab 17 giugno BON IVER - KINGS OF CONVENIENCE - JAPANESE BREAKFAST - GUINEVERE

Dom 18 giugno BICEP dj set – DARDUST (Electronic Set - Left Hemisphere) - NATION OF LANGUAGE - ELASI

WEEKEND 2

Ven 23 giugno ALT-J - CHET FAKER - DOMi & JD BECK - JUST MUSTARD

Sab 24 giugno JAMIROQUAI - NU GENEA LIVE BAND - STUDIO MURENA - BRUNO BELISSIMO

Dom 25 giugno METRO BOOMIN - ELE A - BIGMAMA - 1 NOME DA ANNUNCIARE