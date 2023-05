Lavoro, si cerca un operaio e un impiegato tecnico tra le province di Prato, Pistoia e Firenze

Consiag Servizi Comuni cerca un Operaio addetto alla manutenzione strade e un Impiegato tecnico per i settori manutenzione infrastrutture viarie, manutenzione immobili e logistica: la società partecipata ha indetto due selezioni. Ecco come candidarsi.

Consiag Servizi Comuni, società che si occupa di attività a favore di alcuni Comuni delle province di Prato, Pistoia e Firenze, ha indetto due selezioni per formare una graduatoria di candidati idonei rispettivamente per il profilo di Operaio addetto alla manutenzione strade e Impiegato tecnico per i settori manutenzione infrastrutture viarie, manutenzione immobili e logistica.

Tra i requisiti richiesti:

Operaio addetto alla manutenzione strade: diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media inferiore), patente di guida tipo B o superiore, esperienza professionale di almeno 2 anni maturata nel settore edile e di cui almeno 6 mesi nel settore manutenzione strade.

Impiegato tecnico per i settori manutenzione infrastrutture viarie, manutenzione immobili e logistica: diploma di Costruzioni, Ambiente e Territorio, o titolo equipollente precedente ordinamento (diploma di geometra) oppure Diploma di Perito industriale in Edilizia, oppure laurea triennale/magistrale nelle stesse materie, ottima conoscenza del pacchetto Office, patente di guida tipo B.

Le domande di ammissione alle selezioni dovranno essere inviate rispettivamente:

- Operaio addetto alla manutenzione strade: domande entro il 29/05/2023 esclusivamente tramite l’apposito pulsante “candidati” presente nella sezione “Società Trasparente > Selezione del Personale > Reclutamento del personale > AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI CANDIDATI IDONEI PER LE MANSIONI DI OPERAIO ADDETTO ALLA MANUTENZIONE STRADE al link seguente raggiungibile anche dal sito www.consiagservizicomuni.it selezionando l’apposito Avviso di Selezione nella sezione Bandi e concorsi attualmente attivi.

- Impiegato tecnico per i settori manutenzione infrastrutture viarie, manutenzione immobili e logistica: domande entro il 05/06/2023 esclusivamente tramite l’apposito pulsante “candidati” presente nella sezione “Società Trasparente > Selezione del Personale > Reclutamento del personale > AVVISO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI CANDIDATI IDONEI PER IL PROFILO DI IMPIEGATO TECNICO PER I SETTORI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE VIARIE, MANUTENZIONE IMMOBILI E LOGISTICA al link seguente raggiungibile anche dal sito www.consiagservizicomuni.it selezionando l’apposito Avviso di Selezione nella sezione Bandi e concorsi attualmente attivi

Tutti i requisiti per poter partecipare possono essere trovati all’interno dei rispettivi avvisi di selezione.

Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegato il proprio curriculum, datato, sottoscritto e completo dei dati anagrafici, la fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore e della patente di guida.

Fonte: Consiag