Malore improvviso per un bambino di 9 anni alla scuola Carducci di piazza XX Settembre a Fucecchio. Poco prima di mezzogiorno sono stati allertati in codice rosso i sanitari del 118 ed è stata inviata un'ambulanza della Misericordia di San Miniato Basso. Nonostante l'iniziale avvertimento, la situazione per il piccolo è migliorata e pertanto il trasferimento all'ospedale San Giuseppe di Empoli in un codice di allerta minore.