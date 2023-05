Ottoni Squilibrass da Castelfiorentino vince l'oro al Città di Scandicci

Il 12° Concorso Musicale “Città di Scandicci” regala una bella soddisfazione alla Scuola di Musica di Castelfiorentino. Il gruppo di Ottoni Squilibrass diretto da Jasmine Conti si è infatti aggiudicato il 1° premio assoluto della propria categoria (C2), mettendosi così in evidenza in una competizione a cui partecipava per la prima volta.

Nato all'interno della scuola di Castelfiorentino, il Gruppo è formato da allievi delle classi di strumento a ottone e percussione. I partecipanti al concorso che si sono aggiudicati questo riconoscimento prestigioso sono Jasmine Conti (direttrice) Tobia, Bruno e Stefano Pontiggia, Leonardo Mangini, Davide Ammendola, Gastone Pulvino, Jacopo Morelli, Giovanni Gasparri, Niccolò Altamore

Grande soddisfazione per il direttore della Scuola, Stefano Mangini, il quale coglie l’occasione per anticipare che i ragazzi del gruppo parteciperanno al concerto dell'11 Giugno per il Giugno Castellano insieme agli ottoni del Maggio musicale Fiorentino

“Siamo felici – osserva il Vicesindaco, Claudia Centi – per questo risultato della nostra scuola, che conferma ancora una volta la loro professionalità e il loro impegno, del resto ben noto a tutta la comunità di Castelfiorentino, ma che viene oltre modo certificato da questo premio”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa