Una panchina gialla contro il bullismo a Ponte a Egola dopo l'evento del Rotary Castelfranco

Sabato 20 Maggio 2023 a Ponte a Egola si è svolto un incontro di sensibilizzazione sul bullismo-cyberbullismo ed uso consapevole della rete, argomenti di estrema attualità che periodicamente ci presentano casi spesso anche molto gravi.

L’incontro è stato organizzato dall’Associazione Territorio in comune e dal Club Rotary Castelfranco di Sotto Valdarno Inferiore con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo Buonarroti di Ponte a Egola.

Tra i relatori presenti, coordinati dal Dott. Luca Terreni, la Dott.ssa Martina Francalanci, Psicologa e Psicoterapeuta, Prof.ssa Antonietta Gronghi, referente all’IC Buonarroti per il bullismo e cyberbullismo e funzionari della Polizia Postale.

Hanno raccolto l’invito alla partecipazione l’Assessore alla scuola Giulia Profeti e l’Assessore alla cultura Loredano Arzilli, entrambi del Comune di San Miniato, il Maresciallo del Comando dei Carabinieri di Ponte a Egola Stefano Panzini e Don Federico della Parrocchia del Sacro Gesu sempre di Ponte a Egola.

Oltre ad aver dimostrato una notevole competenza in materia i relatori hanno saputo mantenere alta l’attenzione del pubblico presente con la proiezione di slides, commentate in modo esaustivo e facilmente comprensibile, con la descrizione di casi reali e con proiezioni di video che hanno colpito la sensibilità delle persone in sala.

Diversi i temi trattati: dalla definizione di bullismo e cyberbullismo a come riconoscere un atto di bullismo e saperlo distinguere da altre azioni di prevaricazione, descrizione delle fragilità pregresse degli attori coinvolti in questi fenomeni, il ruolo della scuola con le principali attività di prevenzione messe in atto, la normativa in vigore con indicazioni delle direzioni di intervento delle autorità competenti e le conseguenze penali legate ad azioni di bullismo e cyberbullismo; preziose informazioni sono state fornite su come utilizzare in modo consapevole la rete.

Un’ampia partecipazione del pubblico, composto da cittadini di tutte le età, ha impreziosito l’incontro segno che l’argomento proposto dagli organizzatori ha stimolato la sensibilità delle persone, come per altro non poteva essere diversamente.

A dimostrazione dell’interesse della sala a conclusione degli argomenti esposti, il pubblico ha posto diverse domande ai relatori che hanno fornito risposte chiare ed esaustive.

Per tutti i presenti è stato un pomeriggio davvero formativo durante il quale è apparso ben chiaro quanto l’attività di prevenzione sia di fondamentale importanza per arginare questo fenomeno; una prevenzione che deve necessariamente coinvolgere tutta la comunità e che deve essere messa in atto non solo nelle scuole ma anche all’interno delle famiglie e più in generale in tutti gli aspetti della vita dei giovani ragazzi.

Una prevenzione che deve trovare le sue fondamenta in una diffusione di un clima culturale e sociale che sia in grado di scoraggiare sul nascere i comportamenti di prevaricazione e prepotenza tipici del bullismo. Se l’obbiettivo era quello di rendere tutti più consapevoli del problema possiamo dire che tale obbiettivo è stato raggiunto.

Il successo ottenuto certamente spingerà gli organizzatori ha riproporre l’argomento in futuro da affrontare magari sotto altri punti di vista.

Un ringraziamento infine a Casa Concia, sede del Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata a al Vegetale, che ha messo a disposizione i suoi suggestivi locali e per l’importante e necessario supporto tecnico fornito.

Il pomeriggio si è concluso con l’inaugurazione di una panchina gialla, simbolo della lotta contro il bullismo, installata dall’Associazione Territorio in comune, in Piazza Spalletti Stellato a Ponte a Egola.

Fonte: Rotary Castelfranco di Sotto