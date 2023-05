Qualificati gli allievi del Corso IFTS 'Intelligenza digitale per l’industria 4.0'

Nei giorni 16 e 17 maggio si è tenuto l’esame finale del corso IFTS “Intelligenza digitale per l’industria 4.0.”

Tutti i 18 allievi presenti hanno superato l’esame e ottenuto la qualifica di “Tecnico della progettazione, sviluppo, testing e manutenzione del software (Sviluppatore Software Developer)”, specializzazione “Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche”.

La figura professionale in uscita è fra le 15 specializzazioni più richieste dal mercato del lavoro (fonte il Sole 24 Ore). Infatti, a 9 allievi del corso (il 50% dei qualificati) è stato chiesto di proseguire il tirocinio o hanno ricevuto richieste di collaborazione dalle Aziende in cui hanno avuto l’opportunità di svolgere lo stage.

In particolare, il Software Developer (Back End Developer e Front End Developer) realizza/programma soluzioni ICT e scrive le specifiche di prodotti ICT conformemente ai requisiti, ivi inclusi quelli di Legge in rispetto agli obblighi normativi in materia di accessibilità. Assicura la realizzazione e l'implementazione di applicazioni ICT. È in grado di sviluppare il software in base alle specifiche definite, progettando e scrivendo codici e curandone l'interfaccia utente e il debugging, per arrivare fino al testing finale. Possiede spiccate capacità di analisi e di rappresentazione della realtà, oltre a buone capacità di relazione con il cliente o l'utente finale dei programmi software.

Il corso ha avuto una durata di circa 1 anno durante il quale, gli allievi, hanno frequentato 560 ore di formazione in aula e 240 di stage in Azienda.

L’IFTS “Intelligenza digitale per l’industria 4.0” è stato organizzato da ASEV (Capofila) in partenariato con l’Istituto Statale di Istruzione Superiore Ferraris – Brunelleschi, l’Università di Siena ed Extra Cube S.r.l..