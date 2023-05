'Questions': domande d’artista sui bus

Una domanda viaggia su un autobus, strada dopo strada, incontra persone, solleva dubbi e stimola riflessioni su temi proposti dagli artisti della scena contemporanea. È il tema conduttore di “Questions”, il progetto culturale di “at” in collaborazione con Palazzo Strozzi, che connette arte e trasporto pubblico. “Questions” indaga alcuni temi centrali della ricerca e della produzione artistica contemporanea partendo da domande poste da artiste e artisti che espongono a Palazzo Strozzi nel corso del 2023. Su un autobus in movimento per le strade di Firenze, visibili sulle fiancate, le domande estendono il quesito a tutta la comunità. Sono punti interrogativi in viaggio che aprono scenari, riflessioni e danno vita a ulteriori quesiti che poi possono essere approfonditi grazie alla visita delle opere presenti nella mostra a cui fanno riferimento. Per le tre mostre previste nel 2023 in programma a Palazzo Strozzi, saranno proposte tre diverse domande poste da tre artiste/i che partecipano alle esposizioni.

Il primo bus del progetto “Questions” sarà in circolazione da oggi per un mese. Sulla fiancata avrà la prima domanda: GO OR NO GO?, la stessa domanda posta da Goshka Macuga, artista che ha partecipato alla mostra “Reaching for the Stars” (Palazzo Strozzi, aperta fino al 18 giugno 2023). Nata nel 1967 a Varsavia e con base a Londra, città in cui ha studiato alla Central Saint Martins e poi alla Goldsmiths, Goshka Macuga lavora all’insegna dell’interdisciplinarietà sempre ponendo in dialogo arte, scienza e studi sociali. La domanda GO OR NO GO? è connessa all’installazione GONOGO, il monumentale razzo spaziale allestito all’interno del cortile di Palazzo Strozzi, che introduce i visitatori all’esposizione.

L’opera ci invita a un viaggio dai molteplici significati. Il titolo infatti fa riferimento al processo di verifica “go/no go” che precede un lancio aerospaziale e invita i visitatori a guardare in alto, “to look up”, ampliando la propria visione fino a raggiungere le stelle. L’artista propone questo interrogativo, “Andiamo o restiamo?” e, come lei stessa afferma, questa domanda rimane aperta a una duplice risposta: “La mia opera incarna un dilemma fondamentale della nostra vita, unisce la fantasia e la nostra realtà, la nostra aspirazione e il nostro fallimento”.

L’opera, la cui destinazione definitiva sarà l’isola veneziana di San Giacomo, nuova sede della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo Fondazione, ha un’estensione come piattaforma digitale interattiva, collegata a una pagina web. L’accesso alla piattaforma, www.gonogo.space, rende possibile la condivisione della propria esperienza.

Le possibili risposte alla domanda GO OR NO GO? saranno ulteriormente ampliate giovedì 25 maggio alle ore 17.00 in occasione di una speciale tavola rotonda presso l’Altana di Palazzo Strozzi, a cura dell’artista Goshka Macuga e dell’autrice e curatrice Ariane Koek, fondatrice del primo programma dedicato al rapporto tra arte, tecnologia e scienza presso il CERN di Ginevra. Realizzato con il supporto di Gruppo Beyfin S.p.A., l’appuntamento vedrà la partecipazione di esperti di diverse discipline, tra arte, astronomia, filosofia e psicanalisi, per riflettere sull’idea di futuro e sulla relazione tra umanità, terra e spazio.

Info sul progetto “Questions”: www.at-bus.it/questions.

I contenuti digitali sul progetto sono raggiungibili anche dal QRcode posto sulla fiancata del bus di Autolinee Toscane.

Info sulla mostra “Reaching for the Stars”:

https://www.palazzostrozzi.org/archivio/mostre/reaching-for-the-stars/