Rubano alcol nel supermercato chiuso, arrestati in 2 a Novoli

Ieri sera, poco prima della mezzanotte, la polizia di Firenze ha arrestato due cittadini peruviani di 22 e 27 anni accusati di aver messo a segno un furto di alcolici e liquori in un supermercato a Novoli. Secondo quanto ricostruito i due sarebbero entrati nell’esercizio, chiuso a quell’ora, da una delle uscite di sicurezza e, una volta all’interno, si sarebbero subito diretti verso il reparto liquori, arraffando diverse bottiglie per un valore commerciale intorno ai 250 euro di merce. Il furto si sarebbe consumato in pochissimi minuti durante i quali l’allarme ha richiamato l’attenzione degli agenti delle volanti della Questura che hanno fermato i due giovani in strada con tutto il bottino del colpo.