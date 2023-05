Sciame d'Api di fronte a Palazzo Vecchio, rimosso il gruppo di insetti

Uno sciame d'api è stato rimosso oggi a Firenze, in piano centro, di fronte a Palazzo Vecchio. Gli insetti in gruppo si erano insediati in un chiosco e per rimuoverli è intervenuta la polizia municipale, allertata da cittadini e turisti, che ha a sua volta richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto è arrivata anche una squadra di apicoltori e le operazioni si sono concluse dopo alcune ore.

Sono episodi che, con l'avvicinarsi dell'estate, succedono spesso come spiegato da Silvia Bencini della polizia municipale, in particolare tra piazza della Signoria e piazza Duomo. La rimozione di oggi è stata resa più difficile dalla posizione in alto dello sciame, ma grazie anche agli esperti apicoltori, è stata individuata e presa l'ape regina e di conseguenza tutte le altre simili l'hanno seguita.