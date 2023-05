Senza biglietto si oppone ai carabinieri, arrestato a Borgo San Lorenzo

Passeggero molesto sul treno Borgo San Lorenzo-Firenze fermo alla stazione di Borgo ieri pomeriggio. L'uomo era in evidente stato di alterazione psicofisica e senza biglietto. Per l'identificazione da parte dei carabinieri è servito del tempo perché ha opposto resistenza e ha urlato contro i militari. Il 36enne del Gambia è finito in manette per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre al rifiuto di indicare le proprie generalità. Dopo l'arresto questa mattina si è tenuto il processo di convalida per direttissima.